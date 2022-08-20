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Россияне предлагают мариупольцам вступить в ряды "ДНР" за 67-100 тыс. грн в месяц

20 августа, 2022 суббота
14:03
война с Россией

В Мариуполе россияне из-за значительных потерь присылают людям смс с призывом вступать в ряды "ДНР" за 67-100 тыс. грн в месяц

Об этом сообщили в телеграмме Мариупольского горсовета.

"Не все так хорошо на фронте! Оккупанты начали мобилизовать уже открыто. Мариупольцы получают смс-сообщение с предложением пойти в так называемые вооруженные силы "ДНР". Пожертвовать собственной жизнью предлагают за 200 тыс. рублей", - подчеркнули в ведомстве.

В горсовете отметили, что это свидетельствует о том, что россиянам оперативно нужны новые наемники, ведь оккупанты понесут очень большие потери, "а своих хочется прикрыть".

"Конечно, людьми оккупированных территорий, жизнь которых для них ничего не стоят. Большинство из них даже не смогут дожить до первой зарплаты", - отметила городская власть.

Горсовет призвал жителей Мариуполя быть осторожными, беречь жизнь и уезжать из города.

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Петр Андрющенко
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