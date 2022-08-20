Об этом сообщили в телеграмме Мариупольского горсовета.

"Не все так хорошо на фронте! Оккупанты начали мобилизовать уже открыто. Мариупольцы получают смс-сообщение с предложением пойти в так называемые вооруженные силы "ДНР". Пожертвовать собственной жизнью предлагают за 200 тыс. рублей", - подчеркнули в ведомстве.

В горсовете отметили, что это свидетельствует о том, что россиянам оперативно нужны новые наемники, ведь оккупанты понесут очень большие потери, "а своих хочется прикрыть".

"Конечно, людьми оккупированных территорий, жизнь которых для них ничего не стоят. Большинство из них даже не смогут дожить до первой зарплаты", - отметила городская власть.

Горсовет призвал жителей Мариуполя быть осторожными, беречь жизнь и уезжать из города.

13 июля Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты вербуют людей в Мариуполе под видом трудоустройства в пожарные части.

18 июля горсовет сообщил, что в Мариуполе по приказу российских кураторов кафиры проводят скрытую мобилизацию из-за объявления вакансий , как это было в Донецке.

10 августа советник мэра рассказал, что в Мариуполе россияне рекламируют "мобилизацию" и от нее зависит жизнь гауляйтера Константина Иващенко.

18 августа Петр Андрющенко написал, что на Донетчине оккупанты вербуют "добровольцев" на войну против Украины из- за так называемого официального канала "ДНР" , поскольку терпят значительные потери, а принудительная мобилизация безуспешна.

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