Россияне практически закончили фильтрацию людей в Мариуполе, - советник мэра Андрющенко

Об этом в эфире Еспресо заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

"На самом деле фактически фильтрационная процедура почти закончена. Практически арестовали, кого "должны были" арестовать. Около 10 тыс. мариупольцев содержатся по тюрьмам сейчас, это очень большое количество людей. Это отдельная печальная ситуация. Люди выезжают в основном спокойно, есть небольшая пропускная способность не только Мариуполя, но и Васильевки. В среднем от 50 до 100 человек последние полторы-две недели уезжают из Мариуполя. Мы их встречаем в Запорожье", - сказал он.