Об обстреле Краматорска сообщил его городской голова Александр Гончаренко.

"Обстрел центра Краматорска. Повреждены многоэтажки и сквер. 4 раненых (1 в тяжелом состоянии)", – написал он.

А глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что российские оккупанты нанесли удары по Краматорску и Славянску практически одновременно.

"В Краматорске рашисты поразили центр города: одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине" авторства известного художника с Донетчины Вячеслава Гутыри, другая попала в 5-этажку. Скульптуры уцелели, лишь некоторые иссечены осколками", - написал Кириленко.

По его словам, вторая ракета нанесла значительно больший ущерб – в результате прямого попадания была разрушена стена в одной из квартир пятиэтажки. Ранены 4 человека, в доме выбиты по меньшей мере 34 окна, частично повреждена кровля.

Что касается Славянска, то там под обстрелом оказался жилмассив в центре города. Повреждены по меньшей мере три здания. Информация о пострадавших уточняется.

Павел Кириленко призвал мирных жителей Донбасса эвакуироваться, подчеркнув, что россияне убивают без разбора, поэтому ракета или артиллерийский снаряд могут прилететь в любое место и в любой момент.

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