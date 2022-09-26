Россияне практически одновременно обстреляли Краматорск и Славянск, ранены 4 человека
К вечеру 26 сентября оккупанты почти одновременно обстреляли города Краматорск и Славянск Донецкой области
Об обстреле Краматорска сообщил его городской голова Александр Гончаренко.
"Обстрел центра Краматорска. Повреждены многоэтажки и сквер. 4 раненых (1 в тяжелом состоянии)", – написал он.
А глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что российские оккупанты нанесли удары по Краматорску и Славянску практически одновременно.
"В Краматорске рашисты поразили центр города: одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине" авторства известного художника с Донетчины Вячеслава Гутыри, другая попала в 5-этажку. Скульптуры уцелели, лишь некоторые иссечены осколками", - написал Кириленко.
По его словам, вторая ракета нанесла значительно больший ущерб – в результате прямого попадания была разрушена стена в одной из квартир пятиэтажки. Ранены 4 человека, в доме выбиты по меньшей мере 34 окна, частично повреждена кровля.
Что касается Славянска, то там под обстрелом оказался жилмассив в центре города. Повреждены по меньшей мере три здания. Информация о пострадавших уточняется.
Павел Кириленко призвал мирных жителей Донбасса эвакуироваться, подчеркнув, что россияне убивают без разбора, поэтому ракета или артиллерийский снаряд могут прилететь в любое место и в любой момент.
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