English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Россияне практически одновременно обстреляли Краматорск и Славянск, ранены 4 человека

Россияне практически одновременно обстреляли Краматорск и Славянск, ранены 4 человека

26 сентября, 2022 понедельник
20:08
война с Россией

К вечеру 26 сентября оккупанты почти одновременно обстреляли города Краматорск и Славянск Донецкой области

Об обстреле Краматорска сообщил его городской голова Александр Гончаренко.

"Обстрел центра Краматорска. Повреждены многоэтажки и сквер. 4 раненых (1 в тяжелом состоянии)", – написал он.

А глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что российские оккупанты нанесли удары по Краматорску и Славянску практически одновременно.

"В Краматорске рашисты поразили центр города: одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине" авторства известного художника с Донетчины Вячеслава Гутыри, другая попала в 5-этажку. Скульптуры уцелели, лишь некоторые иссечены осколками", - написал Кириленко.

По его словам, вторая ракета нанесла значительно больший ущерб – в результате прямого попадания была разрушена стена в одной из квартир пятиэтажки. Ранены 4 человека, в доме выбиты по меньшей мере 34 окна, частично повреждена кровля.

Что касается Славянска, то там под обстрелом оказался жилмассив в центре города. Повреждены по меньшей мере три здания. Информация о пострадавших уточняется.

Павел Кириленко призвал мирных жителей Донбасса эвакуироваться, подчеркнув, что россияне убивают без разбора, поэтому ракета или артиллерийский снаряд могут прилететь в любое место и в любой момент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Артем Довбик, збірна України
25 сентября, 2022 воскресенье
Лига наций: как выглядит таблица группы сборной Украины перед решающим матчем турнира
Путін Медведчук
25 сентября, 2022 воскресенье
Путин обменом спас не одного Медведчука, а лояльность своей агентурной сети в Украине, чтобы они были уверены в спасении, - военный эксперт Притула
26 сентября, 2022 понедельник
Протесты в Дагестане: митингующие готовят коктейли Молотова, жгут покрышки и портреты Путина
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.86
    Покупка 40.86
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.46
    Продажа 40.7
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
26 сентября
20:17
Над Днепропетровщиной ПВО сбила российскую ракету
19:50
Эксклюзив
Войной в Украине Россия вбивает последний гвоздь в свой гроб, - дипломат Ельченко
19:44
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:23
Авиация Сил обороны за сутки поразила 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, - Генштаб
19:10
NASA отказывается от запуска на Марс ракеты и корабля из-за неблагоприятной погоды
19:06
Порошенко о мобилизации в России: кампания по увеличению количества "мяса"
19:06
Эксклюзив
Сейчас в Грузии 100-150 тысяч россиян, это очень много для страны с населением 3 млн 800 тысяч, - политолог Васадзе
18:58
Великобритания ввела санкции против участников псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины
18:55
"Где-то должна быть дыра": в Nord Stream 2 AG заявили о падении давления в газопроводе
18:37
Эксклюзив
Александр Щерба
Украинцы против завершения войны путем территориальных уступок России - экс-посол в Австрии Александр Щерба
18:19
Эксклюзив
Мы не знаем, что известно врагу о наших военнопленных, поэтому советую родным аккуратно относиться к публичным сообщениям, - невеста пленного азовца
18:08
Подделка документов для национального отбора. Alina Pash заявила, что открыта к критике
18:07
В правящей партии Грузии заявили, что прием уклонистов из РФ "поможет Украине выиграть войну"
17:59
Литва доставила Украине 50 бронетранспортеров M113
17:59
Эксклюзив
В октябре россияне будут массово мобилизовывать жителей Мариуполя, - советник мэра Андрющенко
17:56
"Наша победа не будет финалом": Залужный в интервью Time спрогнозировал дальнейшее противостояние с РФ
17:42
Эксклюзив
"Путин завершит свою жизнь как Каддафи": экс-министр инфраструктуры Омелян о последствиях мобилизации в России
17:35
Орбан анонсировал "национальные консультации" с венграми по поводу санкций против России
17:30
Морской экспорт российской нефти в Европу сокращается, - Bloomberg
17:22
Алек Болдвин
Убийство во время съемок. Прокурор назвала Алека Болдуина одним из четырех "возможных обвиняемых"
17:13
Эксклюзив
Протесты, которые поддержат ударами ВСУ, могут приостановить российскую мобилизацию в Крыму - правозащитница
17:08
Сухумо-кутаисский клан: СБУ обезвредила в Одессе преступную группировку подсанкционного вора в законе
17:03
На Житомирщине сократили комендантский час
16:47
Офис президента и МИД собрали иностранных дипломатов, чтобы рассказать о создании международного трибунала
16:45
На антарктической станции "Вернадский" определились с именами для новорожденных тюленят
16:20
Голливудская звезда Шрайбер выложил фото с беженцами и напомнил о незаконном удержании украинцев в России
16:00
Эксклюзив
На Херсонщине собиратели голосов "референдума" просят проголосовать за умерших и за уехавших - журналист Молчанов
15:57
McDonald's открывает еще 7 ресторанов на доставку в Киеве
15:56
Петраков пожаловался на потери сборной Украины перед матчем с Шотландией
15:53
Оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому на Харьковщине: убит ребенок, разрушены дома
15:50
В Мелитополе оккупанты повторно ходят по домам горожан для проведения "голосования", - мэр о псевдореферендуме
15:36
Финский певец проводит концертный тур в поддержку Украины
15:30
СБУ разоблачила российского оккупанта, расстрелявшего из автомата мирного жителя на авто в Буче
15:19
Синоптик Наталья Диденко пообещала украинцам почти летнюю погоду
15:17
На случай прорыва резервистов. К пункту пропуска на границе РФ с Грузией подъехал БТР с солдатами
15:16
Эксклюзив
Военное поражение в Украине равно физической смерти Путина и коллапсу российской государственности, - военный эксперт Черник
14:55
Первая леди США Джил Байден пообещала поддержку семей погибших украинских защитников
14:49
Украинские воины показали, как уничтожают технику армии РФ вместе с оккупантами
14:47
Залужный попал на обложку нового числа Time
14:40
"Устроим оргию": Украинцы в шутку реагируют на угрозы Путина ядерными ударами, - обзор соцсетей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV