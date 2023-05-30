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Обновлено

Россияне пожаловались на атаку беспилотников на Москву и область: говорят о повреждении многоэтажек и эвакуации

30 мая, 2023 вторник
08:15
Война с Россией

Утром 30 мая россияне массово начали сообщать о взрывах в результате атаки дронов. Экстренные службы утверждают о повреждении фасада и окон в многоэтажках. Мэр Москвы заявил об эвакуации жителей поврежденных домов

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на экстренные службы и мэра Москвы.

Пропагандисты утверждают, что два взрыва прогремели в Новой Риге в Подмосковье. Также они прогремели в подмосковном Одинцово и Красногорске. По предварительным данным, несколько квадрокоптеров были сбиты в Николо-Урюпино и на набережной в Ильинском.

Кроме того, российские медиа сообщили о взрыве в Новой Москве (это территории Московской области, присоединившиеся к Москве в 2012 году). По предварительной версии, в дом мог врезаться беспилотник, летевший со стороны Калужской области в сторону Москвы.

Отмечается, что БПЛА летел на сверхмалой высоте и врезался в дом в районе технического этажа.

В экстренных службах утверждают, что беспилотники попали по двум жилым домам в Москве, пострадавших нет.

"Один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушен фасад и остекление дома. Второй попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТИНАО (Новая Москва)", - говорится в сообщении.

По словам мэра Москвы Собянина, утром в результате атаки БПЛА в нескольких домах произошли "незначительные повреждения". Все экстренные службы города находятся на местах событий, выясняют обстоятельства произошедшего.

В префектуре Юго-Западного административного округа утверждают, что жителей трех подъездов дома на Профсоюзной в Москве эвакуировали.

Telegram-канал Mash пишет, что многоэтажку на Ленинском проспекте также атаковали дроны, на место едут три машины скорой помощи. Утверждается, что обломки БПЛА влетели в окно одной из квартир. Там временно эвакуировано около 300 человек. Спецслужбы оцепили место, работают экстренные службы.

После этого мэр российской столицы подтвердил, что жители нескольких подъездов двух домов были эвакуированы. Он добавил, что жители смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы спецслужб.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры говорит, что по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова на юго-западе Москвы перекрыто движение.

СМИ также утверждают, что сигналы спутниковой навигации глушатся в Москве.

"Мероприятие связано с атакой беспилотников, которые используют их для наведения. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители", - говорится в сообщении.

Также объявлен план "Тайфун" для московской полиции. Он означает сбор личного состава, привлекаемый к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на подлете в Москву были сбиты несколько беспилотников.

"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов – это работает наша ПВО. На подлете в Москву было сбито несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие", – отметил он.

  • Утром воскресенья, 28 мая, неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
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