Россияне поздно вечером несколько раз атаковали Херсон: есть раненые
Вечером 29 октября российская оккупационная армия несколько раз ударила по Центральному району Херсона. В результате вражеских обстрелов ранены мужчина и женщина
Об этом пишет руководитель МВА Роман Мрочко.
"Армия РФ с временно оккупированного левого берега в течение часа несколько раз атаковала Херсон! Под ударом оказался Центральный район города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара осколочные ранения получил 68-летний мужчина. Также пострадала 34-летняя женщина. Пока информация уточняется.
Также в результате попаданий вражеских снарядов повреждены, в частности, дома мирных жителей.
- В результате вражеских артиллерийских обстрелов по Херсону в воскресенье, 29 октября, ранения получили два человека.
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