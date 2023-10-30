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Война с Россией: хроника
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Россияне поздно вечером несколько раз атаковали Херсон: есть раненые

30 октября, 2023 понедельник
00:23
Война с Россией

Вечером 29 октября российская оккупационная армия несколько раз ударила по Центральному району Херсона. В результате вражеских обстрелов ранены мужчина и женщина

Об этом пишет руководитель МВА Роман Мрочко.

"Армия РФ с временно оккупированного левого берега в течение часа несколько раз атаковала Херсон! Под ударом оказался Центральный район города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара осколочные ранения получил 68-летний мужчина. Также пострадала 34-летняя женщина. Пока информация уточняется.

Также в результате попаданий вражеских снарядов повреждены, в частности, дома мирных жителей.

  • В результате вражеских артиллерийских обстрелов по Херсону в воскресенье, 29 октября, ранения получили два человека.
Украина
російська армія
Херсон
ракетний удар
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