Россияне поздно вечером несколько раз атаковали Херсон: есть раненые

Об этом пишет руководитель МВА Роман Мрочко.

"Армия РФ с временно оккупированного левого берега в течение часа несколько раз атаковала Херсон! Под ударом оказался Центральный район города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара осколочные ранения получил 68-летний мужчина. Также пострадала 34-летняя женщина. Пока информация уточняется.

Также в результате попаданий вражеских снарядов повреждены, в частности, дома мирных жителей.