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Россияне повторно ударили по Херсону: пострадал один человек

6 октября, 2023 пятница
14:58
Война с Россией

Днем 6 октября русская оккупационная армия обстреляла Херсон. В результате атаки получил ранение мужчина, находившийся во дворе собственного дома

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"В очередной раз за день оккупационные войска бьют по Херсону. Россияне покрыли огнем Днепровский район города. В частности, попали вблизи многоэтажки. Обломками снаряда и взрывной волной в здании с первого по третий этаж выбило окна", - написал он.

"Предварительно пострадал один человек", - добавил чиновник.

В свою очередь начальник Херсонской МВА Роман Мрочко уточнил , что ранен мужчина.

"В результате очередного прилета был ранен мужчина. Обстрел застал его во дворе собственного дома. Пострадавшему оказана медицинская помощь", - написал он.

Известно, что россияне вели огонь из временно оккупированного левобережья.

Новости
Украина
Херсон
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