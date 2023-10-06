Россияне повторно ударили по Херсону: пострадал один человек

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"В очередной раз за день оккупационные войска бьют по Херсону. Россияне покрыли огнем Днепровский район города. В частности, попали вблизи многоэтажки. Обломками снаряда и взрывной волной в здании с первого по третий этаж выбило окна", - написал он.



"Предварительно пострадал один человек", - добавил чиновник.

В свою очередь начальник Херсонской МВА Роман Мрочко уточнил , что ранен мужчина.

"В результате очередного прилета был ранен мужчина. Обстрел застал его во дворе собственного дома. Пострадавшему оказана медицинская помощь", - написал он.

Известно, что россияне вели огонь из временно оккупированного левобережья.