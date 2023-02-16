Россияне повторно обстреляли Вовчанск на Харьковщине: погиб мужчина
После обеда 16 февраля российские оккупанты повторно обстреляли Вовчанск Харьковской области, в результате чего погиб гражданский
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В результате повторного вражеского обстрела Вовчанска, который произошел после 14:00, 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - написал он.
- Российские оккупанты утром 16 февраля нанесли авиаудар по Вовчанску Харьковской области, в результате чего пострадали 6 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет.
- 8 февраля в результате артобстрела Вовчанска погибла пожилая женщина, ранение получила девушка-подросток.
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