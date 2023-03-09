Об этом он сказал на совещании с председателями общин, руководителями РВА и представителями водоканалов Криворожского и Никопольского районов.

Он отметил, что содержание уровня воды в море – это "критически важно для жителей Криворожья и Никопольщины".

"Совместно нашли технические решения. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Там, в частности, учли и модернизацию оборудования. Чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии. А еще могло использоваться в мирное время. После нашей победы", - отметил он. Лисак.