Россияне повредили Каховскую ГЭС, водохранилище обмелело, — глава Днепропетровской ОВА
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что из-за повреждений россиянами Каховской ГЭС обмелело водохранилище, в настоящее время все усилия прикладываются для удержания уровня воды в Каховском море
Об этом он сказал на совещании с председателями общин, руководителями РВА и представителями водоканалов Криворожского и Никопольского районов.
Он отметил, что содержание уровня воды в море – это "критически важно для жителей Криворожья и Никопольщины".
"Совместно нашли технические решения. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Там, в частности, учли и модернизацию оборудования. Чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии. А еще могло использоваться в мирное время. После нашей победы", - отметил он. Лисак.
- Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко убежден , что действия россиян на Каховской ГЭС могут привести к экологической катастрофе.
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