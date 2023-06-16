Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры из-за последних обстрелов в Донецкой и Запорожской областях. Из-за повреждений в Донецкой области остались без света почти 6 тысяч потребителей, в Запорожской области - 4 тысячи", - рассказали в Минэнерго.

"Также из-за обстрела зафиксировано повреждение линии электропередачи Херсонской ТЭЦ", - добавили там.

Из-за технологических нарушений в Днепропетровской области было обесточено более 8 тысяч потребителей, большинство из них уже со светом.

В общем, генерация покрывает потребление, дефицита мощности в энергосистеме нет. Импорт и экспорт электроэнергии отсутствуют.