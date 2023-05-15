Россияне повредили две магистральные линии электропередачи на юго-западе и востоке Украины
Россияне во время последней массированной атаки повредили две магистральные линии электропередачи на юго-западе и востоке Украины. Продолжаются восстановительные работы
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Вчера (14 мая, - ред.) в результате массированной атаки россиян повреждения получила одна из магистральных линий электропередачи в юго-западной части Украины. Также из-за обстрелов у линии фронта повреждена одна из магистральных линий на востоке страны. Начаты ремонтные работы", - говорится. в сообщении.
В компании отметили, что от постоянных обстрелов страдают распределительные сети пограничных и прифронтовых областей, в частности, Донецкой, Харьковской и Херсонской.
"Ремонтные работы проводятся при условии ситуации безопасности и разрешений военных", - отметили в Укрэнерго.
- Ранее в Минэнерго сообщали, что в Киеве рыбак вызвал выключение линии электропередачи и получил поражение током.
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