Россияне повредили 570 украинских учебных заведений, 73 из которых разрушили полностью, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис генпрокурора .



Ежедневные бомбардировки и обстрелы повредили 570 учебных заведений в Украине, 73 из которых разрушили полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Также кафиры повредили более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.



Данные не окончательные, поскольку невозможно осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и временно оккупированных территориях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb