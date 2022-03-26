Россияне повредили 570 украинских учебных заведений, 73 из которых разрушили полностью, - ювенальные прокуроры
За время полномасштабной войны против Украины кафиры повредили 570 учебных заведений и 40 учреждений для детей
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
Ежедневные бомбардировки и обстрелы повредили 570 учебных заведений в Украине, 73 из которых разрушили полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Также кафиры повредили более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.
Данные не окончательные, поскольку невозможно осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и временно оккупированных территориях.
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