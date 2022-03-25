Россияне повредили 566 учебных заведений в Украине, 73 из которых разрушили полностью, - ювенальные прокуроры

Об этом со ссылкой на ювенальных прокуроров сообщил Офис генпрокурора .



Ежедневные бомбардировки и обстрелы повредили 566 учебных заведений в Украине, 73 из которых разрушили полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов.



Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.



Кроме того, от оккупантов пострадали более 40 заведений для детей, среди которых – лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.



Данные не окончательны, поскольку нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Напомним, в Украине в результате Напомним, в Украине в результате погибли 135 детей, 184 получили ранения

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