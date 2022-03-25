Россияне повредили 566 учебных заведений в Украине, 73 из которых разрушили полностью, - ювенальные прокуроры
За время полномасштабного вторжения в Украину оккупанты повредили 566 украинских учебных заведений и 40 учреждений для детей
Об этом со ссылкой на ювенальных прокуроров сообщил Офис генпрокурора .
Ежедневные бомбардировки и обстрелы повредили 566 учебных заведений в Украине, 73 из которых разрушили полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов.
Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.
Кроме того, от оккупантов пострадали более 40 заведений для детей, среди которых – лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.
Данные не окончательны, поскольку нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.21Продажа 33.03
- Актуальное
- Важное