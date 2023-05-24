Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Оккупанты повесили мужчину на Сватовщине. У него была четкая проукраинская позиция. Российские изверги постоянно давили на него и таскали на допросы. Хотели сломать.

Однако сватовчанин не менял собственных взглядов и ждал освобождения. Казнули его в родной Нижней Дуванке", - написал он.

По его словам, после деоккупации региона палачей найдут и накажут.

"При деоккупации территорий будут проводить тщательные стабилизационные мероприятия. Уверю, что каждого палача и коллаборанта наказание найдет!" – подчеркнул Лысогор.