Россияне повесили жителя временно оккупированной Луганской области за его проукраинскую позицию, – ОВА
После безуспешных допросов российская оккупационная армия казнила жителя Луганщины за его проукраинскую позицию. Мужчину повесили
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"Оккупанты повесили мужчину на Сватовщине. У него была четкая проукраинская позиция. Российские изверги постоянно давили на него и таскали на допросы. Хотели сломать.
Однако сватовчанин не менял собственных взглядов и ждал освобождения. Казнули его в родной Нижней Дуванке", - написал он.
По его словам, после деоккупации региона палачей найдут и накажут.
"При деоккупации территорий будут проводить тщательные стабилизационные мероприятия. Уверю, что каждого палача и коллаборанта наказание найдет!" – подчеркнул Лысогор.
- Вечером 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские кафиры казнят мужчину , называя его украинским военным.
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