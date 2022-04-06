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Россияне повели себя как нацисты, - Зеленский в интервью турецкому телеканалу Habertürk

6 апреля, 2022 среда
20:33
война с Россией

Президент считает, что "денацификацией" Кремль намеревался оправдать массовые убийства на территории Украины

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью турецкому телеканалу Habertürk.

Он заявил, что российские войска отступили из Киевской области, потому что не смогли сломить сопротивление ВСУ. Однако агрессор планирует сосредоточить войну на востоке и юге страны.

"Они отошли потому что у нас мощная армия, или они отошли потому что это смена тактики? Мы считаем, что это и первое, и второе. Первое – они не выдержали, не смогли давить на нас больше. А второе, они действительно рассчитывают драться за Донбасс, за временно оккупированный восток Украины и будут бои на юге", — заявил президент.

Зеленский считает, что Кремль взялся раньше времени оправдывать массовые убийства мирных жителей Украины. Он сказал, что российские военные с начала войны погибли более 10 тысяч. "Это еще раз доказывает, что они собирались уничтожать Украину и называли это "денацификацией". Но хочу вам еще раз сказать, что они повели себя как нацисты, их погибло сегодня, этих военных нацистов более 10 тысяч. Если замысел был в этом, то я считаю, что наши военные провели денацификацию.

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