Россияне потратили почти все иранские дроны из первой партии, - Резников

Об этом министр заявил на онлайн-брифинге в пятницу, 4 ноября.

"Но на этом сотрудничество РФ с Ираном не завершилось. У них заключены контракты. Цифры, по разным данным, от 1 500 до 2 400 [дронов], но это не значит, что они все их получили. Надеемся, что не все эти обязательства иранская сторона сможет выполнить по отношению к РФ", - отметил министр.

Заметим, ВСУ сбивают 85% иранских дронов-камикадзе.

Напомним, США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн, в который, в частности, войдут 1100 беспилотников Phoenix Ghost.

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