Россияне потеряли за сутки 800 солдат, 23 БПЛА и 16 танков, - Генштаб
За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 73 270 военных, 2714 танков и 1438 БПЛА
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 ноября ориентировочно составляют:
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личного состава – около 73 270 (+800) человек
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танков ‒ 2714 (+16) ед.
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боевых бронированных машин – 5525 (+24) ед.
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артиллерийских систем – 1733 (+3) ед.
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РСЗО – 387 (+4) ед.
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средств ПВО – 198 (+1) ед.
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самолетов – 277 (+1) ед.
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вертолетов – 258 (+1) ед.
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23) ед.
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крылатых ракет ‒ 397 (+0) ед.
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кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.
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автомобильной техники и автоцистерн - 4153 (+10) ед.
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специальной техники ‒ 154 (+0)
Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Лиманском направлениях.
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