Россияне потеряли за сутки 800 солдат, 23 БПЛА и 16 танков, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 ноября ориентировочно составляют:

личного состава – около 73 270 (+800) человек

танков ‒ 2714 (+16) ед.

боевых бронированных машин – 5525 (+24) ед.

артиллерийских систем – 1733 (+3) ед.

РСЗО – 387 (+4) ед.

средств ПВО – 198 (+1) ед.

самолетов – 277 (+1) ед.

вертолетов – 258 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23) ед.

крылатых ракет ‒ 397 (+0) ед.

кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4153 (+10) ед.

специальной техники ‒ 154 (+0)

Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Лиманском направлениях.

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