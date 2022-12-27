Об этом в эфире Эспрессо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"С одной стороны, если опираться на данные нашего Генштаба следует, что россияне потеряли все свои танки, которые были в строю до начала войны. Очевидно, значительное количество - 1,5 тыс. - было возвращено из базы консервации. Чтобы восстановить один танк россиянам приходится раздевать на запчасти примерно 3-4 машины, потому что они потеряли соответствующие технологии восстановления", - отметил он.

По словам эксперта, с артсистемами ситуация примерно такая же.

"Один из самых больших вопросов, возникший у профильного сообщества после гигантоманских планов Шойгу – создать 2 военные округа, мотострелковые дивизии, дополнительные бригады – чем они их вооружать будут? По лучшим показателям работы российского ВПК, им для производства этой техники понадобятся несколько лет, а ввести в бой 200 тыс. чмобиков они рассчитывают в течение полугода. Возможно, россияне будут пытаться извлекать из старых запасов, для психологического эффекта вытаскивать новое, а подавляющее большинство бросать как привыкли - стальная каска времен Второй мировой войны и старый автомат", - подытожил Киричевский .