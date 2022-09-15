Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Деоккупированные города враг продолжает обстреливать, но не столь интенсивно, как раньше. Это удалось благодаря уничтожению вражеских артиллерийских складов по всей линии фронта. Враг уже не имеет потенциала как для наступления, так и массированного обстрела. Логистические пути противника разрушены, а подвозить боеприпасы сложно. Они начали экономить боеприпасы", - заметил Петровский.

По его словам, россияне во время захвата городов равняют населенные пункты с землей.

"А украинская армия способна освобождать территории без нанесения больших повреждений населенным пунктам", - подчеркнул Петровский.

Для восстановления критической инфраструктуры освобожденных районов Харьковщины необходимо как можно быстрее провести разминирование территории.

В Харьковской области Государственное бюро расследований разоблачило трех коллаборанток , которые пошли на сотрудничество с российскими оккупантами и передавали врагу информацию о местных украинских патриотах.

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