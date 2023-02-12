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Главная война с Россией Россияне потеряли 5 танков Т-72, бронеавтомобиль, миномет и две артиллерийские установки: Череватый о ситуации на Бахмутском направлении

Россияне потеряли 5 танков Т-72, бронеавтомобиль, миномет и две артиллерийские установки: Череватый о ситуации на Бахмутском направлении

12 февраля, 2023 воскресенье
16:16
война с Россией

За минувшие сутки оккупанты на Бахмутском направлении потеряли 5 танков Т-72, один бронеавтомобиль "Тигр", миномет "Тюльпан" и две САУ "Пион"

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он рассказал, что направление Бахмута остается главным направлением удара врага. Череватый отметил, что за сутки оккупанты 167 раз нанесли удары разными типами ствольной реактивной артиллерии по всему Бахмутскому отрезку фронта.

"Произошло 41 боестолкновение, в ходе которого враг потерял 212 военнослужащих убитыми и 315 ранеными. В районе самого Бахмута произошло 48 обстрелов и 19 боестолкновений. Бои велись также в районе Торского, Федоровки, Ивановского и Часова Яра.

Также горячими остаются Лиманское направление и Луганщина. Череватый заявил, что уже много дней враг ставит "рекорды" по поражению артиллерийским огнем на этом участке фронта.

"За эти сутки было 424 обстрела разными типами артиллерии и 23 боестолкновения. Также враг потерял 69 убитыми и 126 ранеными", - рассказал Череватый.

Спикер подчеркнул, что эти потери врага ощутимы.

  • В минобороны Великобритании рассказали, что за последние две недели россияне понесли наибольшие потери с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.
Луганщина
военные силы Украины
Бахмут
потери окуппантов
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