Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он рассказал, что направление Бахмута остается главным направлением удара врага. Череватый отметил, что за сутки оккупанты 167 раз нанесли удары разными типами ствольной реактивной артиллерии по всему Бахмутскому отрезку фронта.

"Произошло 41 боестолкновение, в ходе которого враг потерял 212 военнослужащих убитыми и 315 ранеными. В районе самого Бахмута произошло 48 обстрелов и 19 боестолкновений. Бои велись также в районе Торского, Федоровки, Ивановского и Часова Яра.

Также горячими остаются Лиманское направление и Луганщина. Череватый заявил, что уже много дней враг ставит "рекорды" по поражению артиллерийским огнем на этом участке фронта.

"За эти сутки было 424 обстрела разными типами артиллерии и 23 боестолкновения. Также враг потерял 69 убитыми и 126 ранеными", - рассказал Череватый.

Спикер подчеркнул, что эти потери врага ощутимы.