Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если ВСУ смогут взорвать все мосты, которые держат логистику врага на Херсонском плацдарме, то перебрасывать дополнительные части россияне не смогут. Возможно, россияне отказались атаковать Углегорскую ТЭС и попытаются выйти на Бахмут. Они стоят перед выбором: куда сосредоточить остатки своих сил. Если они будут придерживаться предыдущей стратегии - они рискуют потерпеть фиаско в ближайшее время и на Востоке, и на Херсонском плацдарме", - отметил Киричевски.

Российское командование бросает в атаки на отдельных направлениях живую силу без прикрытия бронетехникой: берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за саботаж.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит от альянса сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками

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