Россияне потерпят фиаско в ближайшее время, - эксперт Defense Express Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что россияне потеряли наступательный импульс на Востоке и теряют потенциал для обороны на Юге
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Если ВСУ смогут взорвать все мосты, которые держат логистику врага на Херсонском плацдарме, то перебрасывать дополнительные части россияне не смогут. Возможно, россияне отказались атаковать Углегорскую ТЭС и попытаются выйти на Бахмут. Они стоят перед выбором: куда сосредоточить остатки своих сил. Если они будут придерживаться предыдущей стратегии - они рискуют потерпеть фиаско в ближайшее время и на Востоке, и на Херсонском плацдарме", - отметил Киричевски.
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