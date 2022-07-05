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Россияне посягают на часть Баренцева моря. В Норвегии возмущены

5 июля, 2022 вторник
23:37
Мир

Спикер госдумы России Володин обратился в комитет по иностранным делам, чтобы депутаты пересмотрели соглашение о границе между Норвегией и РФ в Баренцевом море

Об этом сообщает NRK.

Москва обвиняет Осло в создании препятствий поставке продуктов на Шпицберген.

Представитель норвежского МИД ни Хаавардсдаттер напомнила, что соглашение не имеет обратной силы, поэтому оно может быть расторгнуто.

"Общепринятой практикой является то, что соглашения об установлении границ действуют бессрочно. Мы надеемся, что Россия будет относиться к этому с уважением", — подытожила дипломат.

Речь о спорном участке, разделенном на две равные части в 2010 году, площадью 1,75 миллиона квадратных километров.

  • 17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.
  • В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.
  • 25 июня Лукашенко на встрече с Путиным сказал, что ограничение Литвой транзита в Калининград "похоже на объявление войны".
  • 29 июня Норвегия отказалась пропускать российские грузы на остров Шпицберген, РФ ответила угрозами.

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