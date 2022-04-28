Россияне постоянно бомбят Изюм, используют гражданских как живой щит, чтобы скрыться от ВСУ, - депутат горсовета

Он поделился информацией в эфире телеканала "Эспрессо".



"В Изюме постоянно раздаются взрывы. Не было ни дня, чтобы в городе было тихо. Оккупанты продолжают бомбить город и бороться с силами Территориальной обороны и Вооруженными силами Украины. Мне кажется, российские оккупанты держат гражданских изюмчан как заложников и используя их как живой щит, скрываются от ВСУ", - отметил Стрельник.



Депутат добавил, что гуманитарная ситуация у города катастрофическая, российские оккупанты разрушили все больницы. Однако горожане с нетерпением ждут освобождения Изюма и сопротивляются оккупантам - ни в коем случае не идут на сотрудничество.



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"По нашей информации, в Изюме остается около 10-15 тыс. местных жителей. На все предложения правительства Украины, руководства Харьковской ОВА, городской власти и даже волонтеров оккупанты отказывают в предоставлении любых гуманитарных коридоров для доставки самого элементарного: еды, воды, лекарств. Оккупанты также не дают возможность эвакуировать детей, женщин, пожилых людей", - отметил Максим Стрельник.

По информации Defense Express, Кремль назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимов новым руководителем наступления российских оккупационных войск в Изюмском направлении.

В Изюме во время выполнения спецзадания ВСУ диверсионная группа в составе изюмчан вступила в бой с рашистами на окраине города и уничтожила немало врагов, однако один наш защитник погиб.