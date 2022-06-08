"Россияне поставили все на одну карту, главный удар планируют нанести по Краматорску", – польский генерал проанализировал ситуацию на фронте

Об этом в эфире польского телеканала TVN24 рассказал генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак.

Бывшего командующего Сухопутными войсками Польши пригласили в студию для анализа событий российско-украинской войны. Скшипчак заявил, что ему очевидно – россияне все поставили на одну карту, сосредоточив в одном месте все усилия.

"Пока для россиян было проблемой переправиться через реку Сиверский Донец. Однако из-за того, что уровень воды низкий, российская армия имеет возможность пересечь реку вброд на широких участках, поэтому необходимости строить понтонные переправы, как раньше, нет", - подчеркнул генерал.

Таким образом, считает Скшипчак, у рашистов появились лучшие возможности переправиться через этот Сиверский Донец, а это позволяет задействовать значительно большие силы, чем раньше.

Напомним, ВСУ успешно сдерживают штурм оккупантов в Северодонецке, на Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение.

Захватчики несут большие потери в Северодонецке, поскольку не могут достичь целей, которые перед ними ставят.

В Луганской ОВА сообщили, что рашисты планируют форсировать реку Сиверский Донец, чтобы создать плацдарм для наступления.

По словам генерала, захватив или обойдя Северодонецк, россияне планируют нанести главный удар по Краматорску, надеясь создать там большие проблемы для ВСУ.