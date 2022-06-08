"Россияне поставили все на одну карту, главный удар планируют нанести по Краматорску", – польский генерал проанализировал ситуацию на фронте
Рашисты решили усилить свои силы в районе Северодонецка, оттянули резерв к Изюму и к западу от Луганска. Таким образом, захватчики планируют нанести новые, усиленные удары в направлении от Луганска – к Славянску и Краматорску, соединив их с северным ударом через Изюм
Об этом в эфире польского телеканала TVN24 рассказал генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак.
Бывшего командующего Сухопутными войсками Польши пригласили в студию для анализа событий российско-украинской войны. Скшипчак заявил, что ему очевидно – россияне все поставили на одну карту, сосредоточив в одном месте все усилия."Пока для россиян было проблемой переправиться через реку Сиверский Донец. Однако из-за того, что уровень воды низкий, российская армия имеет возможность пересечь реку вброд на широких участках, поэтому необходимости строить понтонные переправы, как раньше, нет", - подчеркнул генерал.
Таким образом, считает Скшипчак, у рашистов появились лучшие возможности переправиться через этот Сиверский Донец, а это позволяет задействовать значительно большие силы, чем раньше.По словам генерала, захватив или обойдя Северодонецк, россияне планируют нанести главный удар по Краматорску, надеясь создать там большие проблемы для ВСУ.
- Напомним, ВСУ успешно сдерживают штурм оккупантов в Северодонецке, на Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение.
- Захватчики несут большие потери в Северодонецке, поскольку не могут достичь целей, которые перед ними ставят.
- В Луганской ОВА сообщили, что рашисты планируют форсировать реку Сиверский Донец, чтобы создать плацдарм для наступления.
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