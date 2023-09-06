Россияне поставили ультиматум жителям временно оккупированной Донбасса: все из-за мобилизации

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, российские оккупанты поставили ультиматум: если работники бюджетных предприятий Донбасса не получат паспорт РФ до 1 октября - их угрожают уволить и привезти на их место работников из России.

"Такая спешка объясняется планами врага начать новую волну массовой мобилизации в регионе. Заметим, несмотря на то, что международное право запрещает мобилизовывать жителей захваченных регионов на войну против Родины, россияне не только вербуют украинцев, но и используют их в первых рядах, ведь украинцев независимо от стороны, за которую те воюют", - пишет Центр.