Россияне поставили ультиматум жителям временно оккупированной Донбасса: все из-за мобилизации
На временно оккупированных территориях Донбасса россияне требуют, чтобы до 1 октября работники бюджетных предприятий получили паспорт РФ
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации ЦНС, российские оккупанты поставили ультиматум: если работники бюджетных предприятий Донбасса не получат паспорт РФ до 1 октября - их угрожают уволить и привезти на их место работников из России.
"Такая спешка объясняется планами врага начать новую волну массовой мобилизации в регионе. Заметим, несмотря на то, что международное право запрещает мобилизовывать жителей захваченных регионов на войну против Родины, россияне не только вербуют украинцев, но и используют их в первых рядах, ведь украинцев независимо от стороны, за которую те воюют", - пишет Центр.
- 31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что одной из основных задач РФ, проводящей псевдовыборы на оккупированных территориях, намерен забрать жителей в свою армию.
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