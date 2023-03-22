Россияне постараются открыть еще направления для наступления, - полковник СБУ Костенко
Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко отметил, что противник готовится к весенне-летней кампании
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Учитывая погодные условия, враг будет пытаться контратаковать, чтобы улучшить свое положение. Это касается всей территории Донбасса, потому что цели россиян по захвату Донетчины и Луганщины остаются неизменными. Также Запорожское направление для противника важно. Потому что Запорожское направление является угрожающим для в случае успешного контрнаступления ВСУ", - подчеркнул Костенко.
По словам полковника СБУ, россияне могут открыть вспомогательное направление – это третье направление. Он может быть с севера, чтобы отвлечь внимание ВСУ, и не дать нашим подразделениям маневрировать.
"Россияне будут готовиться, они точно не перейдут к обороне. Они и сейчас находятся в активной фазе и пытаются продавливать позиции ВСУ. В перспективе противник будет пытаться наступать, чтобы захватить украинские территории", - добавил Костенко.
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