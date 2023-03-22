Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Учитывая погодные условия, враг будет пытаться контратаковать, чтобы улучшить свое положение. Это касается всей территории Донбасса, потому что цели россиян по захвату Донетчины и Луганщины остаются неизменными. Также Запорожское направление для противника важно. Потому что Запорожское направление является угрожающим для в случае успешного контрнаступления ВСУ", - подчеркнул Костенко.

По словам полковника СБУ, россияне могут открыть вспомогательное направление – это третье направление. Он может быть с севера, чтобы отвлечь внимание ВСУ, и не дать нашим подразделениям маневрировать.

"Россияне будут готовиться, они точно не перейдут к обороне. Они и сейчас находятся в активной фазе и пытаются продавливать позиции ВСУ. В перспективе противник будет пытаться наступать, чтобы захватить украинские территории", - добавил Костенко.