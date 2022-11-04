Россияне последние две недели в Херсонской области крадут все, - глава облсовета
Российские оккупанты 4 ноября сняли почти все вещательное оборудование с телебашни в Херсоне
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.
"Последние две недели россияне крадут все - памятники, мощи. Они воруют имущество, которое уже никому не нужно. Электростанции, которые разбирают, находятся близко к областному центру. Они действительно имеют материальное значение", - отметил он.
По словам главы облсовета, оккупанты сегодня с телебашни Херсона сняли почти все вещательное оборудование.
"Они могут не есть, а без телевизора они не могут. Я боюсь, что, отойдя из города, они могут мешать нам находиться в областном центре. Я имею в виду обстрелы", - подытожил Самойленко.
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