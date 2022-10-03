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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Россияне последние 20 лет воспитывались на кремлевской религии победобесия, поэтому для них хотя бы малейшая победа критически важна, - украинский военный Тетерук
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Россияне последние 20 лет воспитывались на кремлевской религии победобесия, поэтому для них хотя бы малейшая победа критически важна, - украинский военный Тетерук

3 октября, 2022 понедельник
18:20
война с Россией

Боец добровольческого формирования "Свободная Украина" Андрей Тетерук отметил, что отсутствие побед на поле боя разрушает российскую веру в миф, что Россия – это страна, которая не проиграет ни одной войны

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Не забывайте, что россияне последние 20 лет воспитывались на религии не православной христианской, а на кремлевской религии "победобесия". И поэтому для них сам факт принадлежности хотя бы к малейшей победе критически важен. Но победы у них нет. Нет победы начиная с 2014 года, нет победы с февраля 2022 года. Лишь многочисленные поражения. И все это разрушает их веру в миф, что Россия – это страна, которая не проиграет ни одной войны. Их пропагандисты просто ежедневно как молитву это зачитывают", - сказал Андрей Тетерук.

Боец добровольческого формирования "Свободная Украина" отметил, что российская армия потеряла свои значительные ресурсы и пытается удержать оккупированные территории Украины, чтобы предъявить это как хоть какую-то победу.

"Хотя очевидные реалии утверждают, что они сейчас проигрывают по всем параметрам. Проиграли, потеряв тот наступательный потенциал, который они готовили в последние годы, где-то последние 4 года по меньшей мере, включая Беларусь, на чьей территории они совместно тренировались. Они потеряли позиции, которые уже успели захватить, они лишились того потенциала, который позволял им вести успешные наступательные операции. Теперь они пытаются сохранить потенциал для удержания этих территорий", - отметил он.

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