Россияне попытаются закрепиться на границах Донецкой и Луганской областей, – депутат Дружкивского горсовета
Николай Довбня подчеркнул, что таким образом орки хотят показать, что якобы что-то "захватили"
"Краматорск, Дружкивка, Славянск, Константиновка очень готовятся к отпору агрессору. Оккупантам ничего не удастся", - сказал он в эфире Espreso TV.
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Довбня заметил, что Мариуполь остается болью. Что касается других городов, то в Авдеевке были жестокие бои, город граничит с Донецким аэропортом, там, по его словам, наши киборги защищают изо всех сил и никого не пропустят.
"Более-менее спокойно в центре неоккупированной Донецкой области. Здесь восстанавливается логистика, поставка лекарств, еда, топливо", - добавил депутат.
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Добавим, в Мариуполе оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах ее 6-летнего сына: она умерла, мальчик поседел, - Минобороны
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