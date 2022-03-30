Россияне попытаются закрепиться на границах Донецкой и Луганской областей, – депутат Дружкивского горсовета

"Краматорск, Дружкивка, Славянск, Константиновка очень готовятся к отпору агрессору. Оккупантам ничего не удастся", - сказал он в эфире Espreso TV.



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Довбня заметил, что Мариуполь остается болью. Что касается других городов, то в Авдеевке были жестокие бои, город граничит с Донецким аэропортом, там, по его словам, наши киборги защищают изо всех сил и никого не пропустят.

"Более-менее спокойно в центре неоккупированной Донецкой области. Здесь восстанавливается логистика, поставка лекарств, еда, топливо", - добавил депутат.

Добавим, в Мариуполе оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах ее 6-летнего сына: она умерла, мальчик поседел, - Минобороны

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