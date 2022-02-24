Россияне попытались прорвать линию фронта в зоне ООС и потеряли 4 танка

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.



Попытка прорыва РФ произошла в районе населенного пункта Пищевик.



"Она свершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили 4 танка противника. Населённый пункт Счастья находится под контролем наших защитников", - говорится в сообщении.

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