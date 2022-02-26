Россияне попытались атаковать воинскую часть Генштаба ВСУ в Киеве, мост возле метро "Берестейская" поврежден, - МВД

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает Укринформ.

"На Брестской рядом находится военная часть Генерального штаба ВСУ. Была попытка атаковать именно эту часть сегодня ночью, состоялся бой, нам удалось отразить эту атаку, все диверсанты уничтожены. Мост (над проспектом Победы – ред.) действительно поврежден. Кто его разрушал – уточняется", – сказал он.

Приблизительно с 3:00 возле станции метро Шулявская и Зоопарка раздались более 50 выстрелов и взрывов.