Россияне попытались атаковать воинскую часть Генштаба ВСУ в Киеве, мост возле метро "Берестейская" поврежден, - МВД
В Киеве в районе метро "Берестейская" россияне ночью пытались атаковать воинскую часть Генштаба ВСУ - нападение отбито
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает Укринформ.
"На Брестской рядом находится военная часть Генерального штаба ВСУ. Была попытка атаковать именно эту часть сегодня ночью, состоялся бой, нам удалось отразить эту атаку, все диверсанты уничтожены. Мост (над проспектом Победы – ред.) действительно поврежден. Кто его разрушал – уточняется", – сказал он.
- Приблизительно с 3:00 возле станции метро Шулявская и Зоопарка раздались более 50 выстрелов и взрывов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное