Россияне пополнили силы количественно, но не качественно, мы снова видим отправку "мяса" на убой, - боец ВСУ Погребиский

Об этом в эфире Еспресо сказал боец ВСУ Александр Погребисский.

"Если раньше была пауза и использование пехотных подразделений было более, если это можно назвать, рациональным, то сейчас снова возобновились атаки по шеренгам в полный рост, с криками офицеров, которые мы слышим на своих позициях. Они пополнили силы количественно, но не качественно. Снова мы видим отправку "мяса" на убой, для того чтобы контратаковать те позиции, которые мы уже отбили", - отметил он.