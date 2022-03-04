Россияне пополнили резервы и продвинулись на юге Украины, но ситуация контролируема, - Арестович о положении на фронтах

Об этом он сказал во время брифинга.



"Противник вчера, после пополнения резервов и тыловых запасов, начал двигаться на отдельных направлениях. Наибольшего успеха он добился в городе Энергодар. Частично установил контроль над Запорожской АЭС. Ему удалось продвинуться возле города Вознесенск - это направление Николаева и Кривого Рога. Там его остановили наши войска. Сейчас идет бой. Все попытки продвинуться непосредственно в сторону Николаева были отражены", - сказал Арестович.



Он добавил, что другой горячей точкой остается направление к северо-западу от Киева.



"Там сейчас идут бои, артиллерия и авиация останавливает противника", – отметил Арестович.



Россияне наносят удары в Харьковской и Сумской областях.



"Город Харьков и Ахтырка подвергаются сокрушительным ударам. О ситуации там знают на международном уровне. В Ахтырке была попытка разрушить ТЭС местную. Но оборона держится. Противник там несет огромные потери и перебрасывает туда дополнительные резервы, которые могли бы быть использованы в более опасных направлениях. К примеру, на Киевщину. То есть оборона Ахтырки и Харькова заставила их изменить направление. Вот что дает умелое сопротивление на местах", - пояснил советник.



По словам Арестовича, Чернигов подвергся мощному авиационному удару.



"Но город держится, силы обороны удерживает врага. На том направлении враг не продвигается", – сказал он.



В частичной осаде оказался Мариуполь.



"Но ситуация контролируемая. Находящиеся в городе военные отражают попытки врага окружить город окончательно. Там напряженная гуманитарная ситуация", - сказал чиновник.



Он добавил, что Украина пытается договориться об установлении гуманитарного коридора для вывоза жителей Мариуполя и поставки продуктов первой необходимости.



"Что касается Одессы, то там опасности нет. Руководство города и области контролирует ситуацию. Немногочисленные попытки кораблей противника вести огонь подавляются нашей артиллерией. Общая ситуация контролируется", - подчеркнул Арестович.



Он добавил, что ВСУ прилагают усилия, чтобы остановить продвижение врага.



"Таких направлений не много. И мы их перекрыли. За вчера было несколько мощных огневых ударов, которые остановили противнику. Я думаю, что при таком порядке действий мы можем испытывать сдержанный оптимизм относительно дальнейших наступлений врага", - резюмировал советник ОП.

Напомним, 2 марта Алексей Арестович сообщил, что возможная мобилизация в РФ создаст условия для внутреннего переворота.