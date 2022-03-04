Россияне пополнили резервы и продвинулись на юге Украины, но ситуация контролируема, - Арестович о положении на фронтах
Советник ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска продвинулись на отдельных направлениях, в частности, на юге Украины, однако в целом ситуация остается контролируемой
Об этом он сказал во время брифинга.
"Противник вчера, после пополнения резервов и тыловых запасов, начал двигаться на отдельных направлениях. Наибольшего успеха он добился в городе Энергодар. Частично установил контроль над Запорожской АЭС. Ему удалось продвинуться возле города Вознесенск - это направление Николаева и Кривого Рога. Там его остановили наши войска. Сейчас идет бой. Все попытки продвинуться непосредственно в сторону Николаева были отражены", - сказал Арестович.
Он добавил, что другой горячей точкой остается направление к северо-западу от Киева.
"Там сейчас идут бои, артиллерия и авиация останавливает противника", – отметил Арестович.
Россияне наносят удары в Харьковской и Сумской областях.
"Город Харьков и Ахтырка подвергаются сокрушительным ударам. О ситуации там знают на международном уровне. В Ахтырке была попытка разрушить ТЭС местную. Но оборона держится. Противник там несет огромные потери и перебрасывает туда дополнительные резервы, которые могли бы быть использованы в более опасных направлениях. К примеру, на Киевщину. То есть оборона Ахтырки и Харькова заставила их изменить направление. Вот что дает умелое сопротивление на местах", - пояснил советник.
По словам Арестовича, Чернигов подвергся мощному авиационному удару.
"Но город держится, силы обороны удерживает врага. На том направлении враг не продвигается", – сказал он.
В частичной осаде оказался Мариуполь.
"Но ситуация контролируемая. Находящиеся в городе военные отражают попытки врага окружить город окончательно. Там напряженная гуманитарная ситуация", - сказал чиновник.
Он добавил, что Украина пытается договориться об установлении гуманитарного коридора для вывоза жителей Мариуполя и поставки продуктов первой необходимости.
"Что касается Одессы, то там опасности нет. Руководство города и области контролирует ситуацию. Немногочисленные попытки кораблей противника вести огонь подавляются нашей артиллерией. Общая ситуация контролируется", - подчеркнул Арестович.
Он добавил, что ВСУ прилагают усилия, чтобы остановить продвижение врага.
"Таких направлений не много. И мы их перекрыли. За вчера было несколько мощных огневых ударов, которые остановили противнику. Я думаю, что при таком порядке действий мы можем испытывать сдержанный оптимизм относительно дальнейших наступлений врага", - резюмировал советник ОП.
- Напомним, 2 марта Алексей Арестович сообщил, что возможная мобилизация в РФ создаст условия для внутреннего переворота.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное