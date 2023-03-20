Россияне попали в жилые дома на Херсонщине, ранены двое местных жителей

Об этом сообщила Херсонская ОВА.



Отмечается, что повреждены по меньшей мере пять домов.

"Пока известно, что 33-летняя местная жительница из-за обломочной травмы потеряла руку, также получил ранения 39-летний мужчина. Количество пострадавших еще устанавливается", - говорится в сообщении.