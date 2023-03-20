Россияне попали в жилые дома на Херсонщине, ранены двое местных жителей
В понедельник, 20 марта, россияне попали в жилые дома в селе Никольское Херсонской области. В результате удара пострадали местные мужчина и женщина
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
Отмечается, что повреждены по меньшей мере пять домов.
"Пока известно, что 33-летняя местная жительница из-за обломочной травмы потеряла руку, также получил ранения 39-летний мужчина. Количество пострадавших еще устанавливается", - говорится в сообщении.
- В течение суток, 19 марта, враг выпустил по территории Херсонщины 385 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии, в результате чего 6 человек получили ранения.
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