Россияне попали в жилой дом в Николаеве: под завалами люди, ранен 16-летний ребенок

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева.

"16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди! Оккупанты снова подло обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Попали по району, где всегда людно", - написала она.

По ее словам, на место выехали врачи и спасатели.

В субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Горел морской порт.

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