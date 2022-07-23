Россияне попали в жилой дом в Николаеве: под завалами люди, ранен 16-летний ребенок
Вечером 23 июля армия РФ обстреляла жилой квартал Николаева. По предварительной информации, оккупанты попали в жилой дом, под завалами остаются люди
Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева.
"16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди! Оккупанты снова подло обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Попали по району, где всегда людно", - написала она.
По ее словам, на место выехали врачи и спасатели.
- В субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Горел морской порт.
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