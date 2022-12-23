Россияне попали в здание райбольницы на приграничные Харьковщины, ранены четыре работника и мирный житель
22 декабря рашисты обстреляли в приграничной общине Харьковщины здание районной больницы. В результате четыре работника и мирный житель получили ранения
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"В эти сутки оккупанты наносили по Харьковщине ракетные и артиллерийские удары. Отдельно благодарим силы ПВО, последствия могли бы быть гораздо хуже. Россияне обстреливали пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов", - пишет глава области.
Сообщается, что в Волчанской общине от попадания рашистов горели гаражи и частично разрушен хозяйственный блок Центральной районной больницы.
В результате обстрелов РФ ранения получили четыре работника медучреждения - женщина и три человека. Еще один 62-летний мужчина получил осколочные ранения. Пострадавшие в среднем состоянии.
В Купянске российские оккупанты разрушили жилой дом, еще в одном домовладении возник пожар.
Кроме того, в Протоповке Изюмского района на взрывном устройстве в лесу взорвался 25-летний мужчина. Его госпитализировали с ранениями.
"Подразделения Сил обороны Украины отразили атаку российских коккупантов в районе села Хатное. Наши Вооруженные Силы Украины держат позиции и продолжают защищать Харьковщину", - подчеркнул Синегубов.
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