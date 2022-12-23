Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"В эти сутки оккупанты наносили по Харьковщине ракетные и артиллерийские удары. Отдельно благодарим силы ПВО, последствия могли бы быть гораздо хуже. Россияне обстреливали пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов", - пишет глава области.

Сообщается, что в Волчанской общине от попадания рашистов горели гаражи и частично разрушен хозяйственный блок Центральной районной больницы.

В результате обстрелов РФ ранения получили четыре работника медучреждения - женщина и три человека. Еще один 62-летний мужчина получил осколочные ранения. Пострадавшие в среднем состоянии.

В Купянске российские оккупанты разрушили жилой дом, еще в одном домовладении возник пожар.

Кроме того, в Протоповке Изюмского района на взрывном устройстве в лесу взорвался 25-летний мужчина. Его госпитализировали с ранениями.

"Подразделения Сил обороны Украины отразили атаку российских коккупантов в районе села Хатное. Наши Вооруженные Силы Украины держат позиции и продолжают защищать Харьковщину", - подчеркнул Синегубов.

26 октября в Изюмском районе Харьковской области на противотанковой мини взорвался автомобиль ГСЧС.

13 ноября на деоккупированной территории Херсонщины на мини взорвался автомобиль с рабочими Укрзализныци, сообщают о шести пострадавших.

9 декабря, в лесах близ Заречного, Ровенской области, на мине взорвался прицеп трактора. Водитель и пассажир не пострадали.

14 декабря у границы с Беларусью на территории Киевской области разорвалась российская мина. Сообщается, что один человек пострадал.

22 декабря на взрывных устройствах армии России взорвались два человека - в Изюме и Чугуевском районе Харьковской области.