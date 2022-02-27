Россияне попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон"
По предварительной оценке угрозы населению нет, подробнее оценить ситуацию смогут по завершению обстрелов
Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, передаёт Еспресо.TV.
В 01:20 27 февраля в результате массовой бомбардировки Киева из зенитного и ракетного вооружения снаряды оккупантов попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон".
Персонал предприятия в это время находился в укрытии, о попадании снаряда работники сообщили по телефону, ведь массовый обстрел продолжался.
Падение снарядов зафиксировали камеры наблюдения. Оценить масштабы разрушений невозможно, поскольку автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя.
"Оценка радиационной обстановки будет осуществлена переносными приборами после завершения обстрелов. По предварительной оценке Госатомрегулирования, вне санитарно-защитной зоны, угрозы населению нет", – добавили в Госинспекции ядерного регулирования Украины.
- Напомним, российские оккупанты взорвали газопровод в Харькове
- Также они выпустили крылатые и баллистические ракеты по Василькову, в результате чего загорелась нефтебаза.
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