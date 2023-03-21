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OPINION

Россияне попали в ловушку Бахмута

Виктор Андрусив
21 мартa, 2023 вторник
16:04
Мнение

Хотя стратегически есть другие важные направления: это Кременная и Угледар

В западной прессе раздувают истерию: ВСУ истощают войска и боеприпасы под Бахмутом, в армии уничтожены кадровые офицеры и теперь только мобилизованные, ВСУ не берегут снаряды и наоборот, в ВСУ колоссальная нехватка снарядов, США давят на Украину отступить из Бахмута, контрнаступление. Все это полная ерунда. Сейчас, по возможности, попробую объяснить почему ситуация даже лучше, чем можно было ожидать.

Сначала два интересных момента:

1. Россияне начали новую волну мобилизации. Причем это действительно очень болезненный вопрос для населения. Это плохая новость для нас. Со всем тем, у них есть важный аспект: потери значит действительно исполинские, и есть причина спешить с мобилизацией. В то время как мы вступаем в апрель с успешно проведенной мобилизацией (пусть и не без грехов), сформированными и даже обученными бригадами, снабженными техникой и боекомплектом. Россияне же вступают с истощенными войсками и началом новой волны мобилизации, после которой еще минимум 2 месяца требуются для обучения.

2. Русские военкоры в один голос грустно заговорили о нашем контрнаступлении. Они утверждают, что мы уже накопили очень серьезные войска для этого и проводили разведку боем на Запорожском направлении.

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А теперь о стратегической оценке ситуации. Русские загнали себя в ловушку Бахмута. Они сами из него сделали ценность и теперь не могут позволить себе перестать его штурмовать. Хотя стратегически есть другие важные направления: Кременная и Угледар. В обоих этих направлениях прорыв будет серьезно угрожать нашей обороне. Под Кременной прорыв на Лиман и далее на Славянск поставит под угрозу всю оборону Северска и Бахмута в том числе. Прорыв под Угледаром поставит под угрозу оборону Авдеевки, Марьинки и других пунктов под Донецком. В то время как прорыв и захват под Бахмутом никакой особой угрозы не создают.

Русские загнали себя в ловушку Бахмута. Они сами из него сделали ценность и теперь не могут позволить себе перестать его штурмовать. Хотя стратегически есть другие важные направления: Кременная и Угледар. В обоих этих направлениях прорыв будет серьезно угрожать нашей обороне

Именно поэтому на Бахмут были брошены "вагнера", как не регулярные и не элитные войска, тогда как Кременную и Угледар штурмуют именно элитные ДШВ и морская пехота. Однако Вагнер в Бахмуте провалился и поэтому сейчас туда перебросили два десантных полка, и таким образом, снизили давление на ключевых направлениях Кременная и Угледар. В результате оккупанты сковали свою инициативу и им не хватает сил для достижения прорыва.

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В то же время мы накануне хорошей погоды собрали резервы, технику и снаряды. Сейчас оккупанты панически боятся направления нашего удара. Таких направлений три. Первое — это через Кременную на Сватово или Старобельск — это поставит в сложную ситуацию окупантов в Лисичанске и Северодонецке, и заставит их показывать очередные жесты доброй воли. Второе — это из-под Угледара на Волновахе и Мариуполь, что поставит под угрозу весь их южный коридор и уже даже трудно оценить моральный удар по противнику в случае нашего возвращения Мариуполя. Третье направление – это Мелитополь, с перспективой вторжения в Крым.

Фактически оккупанты, застряв в Бахмуте, не смогли уменьшить угрозу этих наших ударов. Если бы они сконцентрировали все силы именно на Кременной или Угледаре, то количество направлений нашего контрнаступления могло бы серьезно уменьшиться, а соответственно, оккупантам легче было бы готовить оборону. Сейчас они должны держать серьезные силы для обороны по каждому возможному направлению удара. И это дополнительно уменьшает их возможности наступать.

Поэтому силы есть, оружие есть, есть возможности, даже погода есть. Бог о нас.

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Об авторе. Виктор Андрусов, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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