Россияне попали в частный дом на Харьковщине: ранены 5 мирных жителей
Вечером четверга, 27 июля, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Купянскому району Харьковской области
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Террористы обстреляли село Новоосиново. Россияне попали по частному дому.
"Пострадали 5 гражданских: 3 женщины и 2 мужчины. Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте", - пишет Синегубов.
Детали российского преступления устанавливают правоохранители, работающие на месте.
- Вечером 27 июля российские оккупанты также обстреляли поселок Дмитровка Куцурубской громады Николаевской области.
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