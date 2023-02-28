Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Ночью россияне обстреляли Святогорск, попали в часть ГСЧС - по предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены", - написал он.

"Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий", - добавил Кириленко.

Также он отметил, что за сутки россияне убили одного гражданского в Донецкой области, ранили еще девять.