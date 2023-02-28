Россияне попали в часть ГСЧС в Святогорске Донецкой области: 1 спасатель погиб, еще 4 ранены
В ночь на 28 февраля российские оккупанты попали в часть ГСЧС в Святогорске Донецкой области, в результате чего погиб спасатель
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Ночью россияне обстреляли Святогорск, попали в часть ГСЧС - по предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены", - написал он.
"Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий", - добавил Кириленко.
Также он отметил, что за сутки россияне убили одного гражданского в Донецкой области, ранили еще девять.
- В ночь на 27 февраля враг нанес три удара по Хмельницкому, в результате чего погибли двое спасателей.
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