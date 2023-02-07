Россияне попали в больницу Волчанска на Харьковщине, произошел пожар

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что враг наносил удары из минометов, танков и артиллерии. Под обстрелами оказались Волчанск, Стрелечья, Глубокое, Двуречная, Купянск, Котляровка и другие населенные пункты, граничащие с линией столкновения.

Так, в Волчанске вражеский снаряд попал в больницу. В результате начался пожар на крыше площадью 150 м кв. Также из бомбоубежища заведения эвакуировали восемь человек. В результате обстрела города также сгорел автомобиль гражданских, повреждения получили частный дом и трансформаторный столб.

В Купянском районе в результате российских ударов повреждены две жилые пятиэтажки, частный дом и хозяйственные постройки.

Пострадавших нет.