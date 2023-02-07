Россияне попали в больницу Волчанска на Харьковщине, произошел пожар
За прошедшие сутки вражеская армия обстреливала Купянский, Чугуевский и Харьковский районы Харьковщины, в результате чего в населенном пункте одного из районов начался пожар
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Он отметил, что враг наносил удары из минометов, танков и артиллерии. Под обстрелами оказались Волчанск, Стрелечья, Глубокое, Двуречная, Купянск, Котляровка и другие населенные пункты, граничащие с линией столкновения.
Так, в Волчанске вражеский снаряд попал в больницу. В результате начался пожар на крыше площадью 150 м кв. Также из бомбоубежища заведения эвакуировали восемь человек. В результате обстрела города также сгорел автомобиль гражданских, повреждения получили частный дом и трансформаторный столб.
В Купянском районе в результате российских ударов повреждены две жилые пятиэтажки, частный дом и хозяйственные постройки.
Пострадавших нет.
- В ночь на 7 февраля российская армия нанесла удар по одной из громад Николаевской области, в результате чего поврежден объект инфраструктуры.
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