Россияне попали ракетой в частное предприятие в Славянске
Днем 1 февраля российские оккупанты попали ракетой в частное предприятие в Славянске. На месте попадания зафиксировано разрушение, но обошлось без жертв
Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.
"Приблизительно в 11:30 попадание в частное предприятие по улице Добровольского, которое занималось производством мебели. Пострадали цеха и автомобиль охранника", - рассказал он.
Лях отметил, что предварительно это была ракета С300. В результате прилета жертв нет.
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