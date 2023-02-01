Россияне попали ракетой в частное предприятие в Славянске

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

"Приблизительно в 11:30 попадание в частное предприятие по улице Добровольского, которое занималось производством мебели. Пострадали цеха и автомобиль охранника", - рассказал он.

Лях отметил, что предварительно это была ракета С300. В результате прилета жертв нет.

17 января спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко сообщила, что Донбасса находится под массированными обстрелами по всей линии фронта.

В декабре 2022 года Лях рассказывал, что к прифронтовому Славянску Донецкой области, несмотря на угрозу обстрелов, массово возвращаются люди , в том числе дети.

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