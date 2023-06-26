Россияне попали по предприятию в Никополе: погибли два человека
Днем 26 июня российская армия ударила по тяжелой артиллерии по предприятию в Никополе Днепропетровской области. Погибли два человека, еще один ранен
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В обед рашисты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Попали по частному предприятию. Убили двух его работников - 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину", - рассказал он.
"Еще один мужчина 49 лет пострадал. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение", – добавил чиновник.
Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.
На пораженном объекте есть разрушение. Последствия атаки уточняются.
Фото: Telegram Сергея Лисака
- В результате обстрела Никополя в ночь на 25 мая получил ранение мужчина.
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