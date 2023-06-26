Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В обед рашисты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Попали по частному предприятию. Убили двух его работников - 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину", - рассказал он.

"Еще один мужчина 49 лет пострадал. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение", – добавил чиновник.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На пораженном объекте есть разрушение. Последствия атаки уточняются.

Фото: Telegram Сергея Лисака