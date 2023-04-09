"Россияне понимают ценность культуры во время войны", - волонтер и фотограф ВСУ Ирина iSky
Девушке приходилось фиксировать преступления российских оккупантов на освобожденных территориях. Также Ирина видела пыточные оккупантов
Об этом военная рассказала в программе "Война и волонтеры" с Кристиной Парубий на канале Эспрессо.
"Первое, что делали россияне во время оккупации, - влияли на образование и культуру людей, - говорит военная Ирина. - Они завозили образовательные материалы, связанные с культурой, без сожаления уничтожали наши памятники культуры, церкви, библиотеки. И это больше всего меня злит, потому что они понимают ценность культуры в данной ситуации и как можно влиять из-за культуры на мозг людей. К примеру, в Херсоне были бигборды очень хитро сформулированы. Например, вопрос, чей Крым, и ссылка на ответ через кюаркод. Они не дают прямую речь, а задавали вопросы, а вы решайте себе сами. И таких бигбордов было очень много в Херсоне. Но радовало то, как люди это сдирали и топтали".
Девушке также приходилось ездить на освобожденные территории и фиксировать преступления россиян. Неоднократно фотографии становились доказательством издевательств для иностранцев. Приходилось Ирине быть в российских пыточных.
"Сказать, что там были бесчеловечные условия, это ничего не сказать, - делится впечатлениями Ирина. - В камерах, где могли размещаться два-четыре человека помещали до 20 человек. Туалеты не смывались, им бросали эти пропагандистские материалы, газеты, вырезки из книг , не выпускали людей на улицу только потому, что они разговаривали по-украински. Очень ужасные продукты им давали. Там такой резкий невероятно ужасный запах, который ни с чем не сравнить. Заключенные так жили постоянно".
- Напомним, Ирина рассказала, как влияет фотография на эмоциональное состояние военных .
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