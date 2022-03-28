Россияне понимают только силу, с ними трудно о чем-то договариваться, - Цымбалюк

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



“Ненависть и жестокость россиян к украинцам пропагандировались годами на телевидении. Даже Гитлер не бомбил немецкоязычные города. И если мы с россиянами один народ, то удивительно, что на нас бросают авиабомбы. Россияне – это общество мертвых душ, у которых нет такого чувства как эмпатия. В первые дни украинцы были в шоке и пытались достучаться до россиян. Из этого ничего не вышло и нетвыйдет, потому что россияне понимают только силу. - объяснил



Цымбалюк подчеркнул, что единственный способ достучаться до россиян – это уничтожать оккупантов на украинской земле. Поскольку, как заметил журналист, российские захватчики доказали, что украинцев они жалеть не собираются.



“Россияне понимают только силу. Когда ты говоришь им, что ты можешь применить силу против них, они успокаиваются. Договориться с ними просто невозможно. Не о чем с ними договариваться, ведь их главная цель - уничтожить всех украинцев.” - добавил Цымбалюк



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