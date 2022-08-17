Россияне понимают, что потеря Херсона будет означать поражение в войне с Украиной, - военный аналитик Левин
Офицер армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что потеря Херсона будет означать для страны-агрессора Российской Федерации поражение в войне против Украины
Военный аналитик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Я уверен, что из Кремля есть прямые указания: ни в коем случае не потерять Херсон - удержать любой ценой. Херсон - это единственный областной центр, который России удалось захватить за полгода войны. Потеря города будет означать для всех, что что-то идет не по плану и будущее не за триумфом армии России", - отметил Левин.
Офицер армии обороны Израиля добавил, что россияне неспособны на штурмовые действия, а их максимум – пассивно удерживать оккупированные территории.
"Россияне понимают, что ВСУ будут пытаться отбить Юг, поэтому оккупанты выжидают. Россияне перебросили несколько батальонно-тактических групп в Мелитополь и на левый берег Днепра. Российские захватчики разгоняли это как наступление на Одессу, однако силы и логистики в России для этого нет". У оккупантов горят тылы, поэтому не может быть речи ни о каких больших наступлениях. Максимум, что россияне могут - стоять и пассивно удерживать территорию", - заметил Игаль Левин.
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