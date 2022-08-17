Военный аналитик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Я уверен, что из Кремля есть прямые указания: ни в коем случае не потерять Херсон - удержать любой ценой. Херсон - это единственный областной центр, который России удалось захватить за полгода войны. Потеря города будет означать для всех, что что-то идет не по плану и будущее не за триумфом армии России", - отметил Левин.

Офицер армии обороны Израиля добавил, что россияне неспособны на штурмовые действия, а их максимум – пассивно удерживать оккупированные территории.

"Россияне понимают, что ВСУ будут пытаться отбить Юг, поэтому оккупанты выжидают. Россияне перебросили несколько батальонно-тактических групп в Мелитополь и на левый берег Днепра. Российские захватчики разгоняли это как наступление на Одессу, однако силы и логистики в России для этого нет". У оккупантов горят тылы, поэтому не может быть речи ни о каких больших наступлениях. Максимум, что россияне могут - стоять и пассивно удерживать территорию", - заметил Игаль Левин.

12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для перебрски техники на правобережную часть.

13 августа украинские военные вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке.

В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

14 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины попали по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной.

15 августа советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире Эспрессо рассказал, что российские захватчики не способны сосредотачиваться на больших участках фронта.

Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны РФ подтвердили взрывы на складе с боеприпасами.

По информации The New York Times, взрыв на складах боеприпасов россиян в Джанкое организовали действующие в тылу врага украинские спецназовцы .

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