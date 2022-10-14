Россияне понимают, что ход войны переламывается, – нацгвардеец Марков
Российские военные эмоционально сломлены – они понимают, что фактически ход войны переламывается и скоро их авантюра закончится разрушением РФ
Об этом в эфире Еспресо заявил офицер батальона оперативного назначения имени генерала Кульчицкого Национальной Гвардии Украины Виталий Марков.
"Сложная ситуация вокруг Бахмута. Враг пытается одержать хоть какую-то победу на нашем направлении. После падения Изюма и других городов он мотивационно сломлен, но мы еще его не добили", - отметил он.
По мнению Маркова, мобилизация добавит трудности.
"Не стоит недооценивать врага – оружия у него много, техники тоже хватает. У них упал морально-боевой дух и они понимают, что фактически ход войны переламывается. Они не ожидали, что пойдем в контрнаступление, что территории будут освобождены и быстро. Это конечный результат их авантюры, которая приведет к разрушению РФ и террористическому режиму, который называется Путин и его компания", - подытожил военный.
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