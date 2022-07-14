Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Похоже, рашисты настолько поражены успехами расчетов HIMARS, что решили помочь нам разгрузить свои склады. То есть логичнее было бы увести боеприпасы подальше, но оккупанты решили неприцельно отстрелять свои снаряды в поле. Если россияне решили таким образом помочь ВСУ их демилитаризовать, такие можем только приветствовать", - отметил Киричевский.

Эксперт добавил, что в эту ночь россияне атаковали по всей линии фронта даже там, где нет наших позиций.

"По данным Генштаба ВСУ, этой ночью россияне отстреливали свой боезапас по всем линии фронта - от Востока Украины и до самой Херсонщины. Но атаковали российские захватчики наши Вооруженные силы только в районе четырех населенных пунктов. То есть остальные выстрелы производились в поле, где нет наших позиций ", - заметил Иван Киричевский.

За день, 13 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.

В тот же день советник главы Херсонской ОВА Хлань также рассказал, что в Херсонской области в результате работы украинской артиллерии в Новой Каховке детонируют склады боекомплектов и снарядов РФ.

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