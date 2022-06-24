Россияне получили приказ заминировать черноморские порты Украины, - разведка США

Об этом пишет The Guardian.

Соединенные Штаты говорят, что их разведка указывает на российскую стратегию отрезать участок побережья, который находится под контролем Украины.

"Соединенные Штаты имеют информацию о том, что Черноморский флот имеет приказ эффективно блокировать украинские порты Одесса и Очаков. Мы можем подтвердить, что, несмотря на публичные заявления России о том, что она не занимается минированием северо-западного Причерноморья, Россия действительно размещает мины в Черном море близ Очакова. Мы также имеем признаки того, что российские войска раньше заминировали Днепр", – сказал американский чиновник.

США также обнародовали спутниковые снимки, показывающие последствия российского ракетного удара 4 июня по зерновому терминалу возле Николаева. Он второй по величине в Украине.

"Изображение ясно показывает, что вторжение России в Украину привело к уничтожению трех зерновых силосов, а также конвейерной системы, загружающей зерно на суда. Из-за атаки России экспортная мощность зернового терминала была сокращена по меньшей мере на одну треть", - сказал американский чиновник.

4 июня россияне обстреляли Николаев и Николаевщину, в результате чего были повреждены дома, ранены 29 человек, есть погибшие.

19 июня Россия нанесла ракетный удар по Очакову. Оккупанты пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько зданий.

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