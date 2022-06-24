Россияне получили приказ заминировать черноморские порты Украины, - разведка США
Разведка Соединенных Штатов утверждает, что военно-морской флот России получил приказ заминировать порты Одессы и Очакова, а также устье реки Днепр
Об этом пишет The Guardian.
Соединенные Штаты говорят, что их разведка указывает на российскую стратегию отрезать участок побережья, который находится под контролем Украины.
"Соединенные Штаты имеют информацию о том, что Черноморский флот имеет приказ эффективно блокировать украинские порты Одесса и Очаков. Мы можем подтвердить, что, несмотря на публичные заявления России о том, что она не занимается минированием северо-западного Причерноморья, Россия действительно размещает мины в Черном море близ Очакова. Мы также имеем признаки того, что российские войска раньше заминировали Днепр", – сказал американский чиновник.
США также обнародовали спутниковые снимки, показывающие последствия российского ракетного удара 4 июня по зерновому терминалу возле Николаева. Он второй по величине в Украине.
"Изображение ясно показывает, что вторжение России в Украину привело к уничтожению трех зерновых силосов, а также конвейерной системы, загружающей зерно на суда. Из-за атаки России экспортная мощность зернового терминала была сокращена по меньшей мере на одну треть", - сказал американский чиновник.
- 4 июня россияне обстреляли Николаев и Николаевщину, в результате чего были повреждены дома, ранены 29 человек, есть погибшие.
- 19 июня Россия нанесла ракетный удар по Очакову. Оккупанты пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько зданий.
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