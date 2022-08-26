Россияне получили отпор ВСУ в боях на Бахмутском, Харьковском и Авдеевском направлениях, – Генштаб
В течение 26 августа оккупанты обстреливали украинские территории из артиллерии, танков и авиации, пытались наступать на ряде направлений, однако получили отпор Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По оперативным данным, враги сосредотачивают свои усилия на установлении полного контроля над территорией Донбасса, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений. Украинские силы обороны продолжают успешно выполнять ракетно-артиллерийские огневые задачи на определенных направлениях и наносят оккупантам потери в ближних боях.
Фактически без изменений – ситуация на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях. Враги из ствольной артиллерии обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Середина Буда, Шевченково, Катериновка и Вольное Сумской области.
На Харьковском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Варваровки, Удов, Слатиного, Петровки, Борщевой, Больших Проходов, Песчаного, Руских Тишков, Шестакового, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки. Авиационные удары нанесли вблизи Мосьпаново, Первомайского и Байрака. Также враги вели воздушную разведку в районах населенных пунктов Питомник, Черкаска Лозовая и Шестаково.
На Славянском направлении россияне пытались возобновить наступление в направлении Барвинкового. Зафиксированы обстрелы вблизи Чепиля, Бражковки, Богородичного и Константиновки, авиаудары – возле Бражевки и Залимана. В наступательном бою в направлении Карнауховки враги не имели успехов и должны были отойти.
На Краматорском направлении враги совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Татьяновки, Ивано-Дарьевки, Звановки и Григорьевки, а вблизи Спирного и Сиверска нанесли авиационные ударі.
На Бахмутском направлении враги привлекли танки, ствольную артиллерию и РСЗО в районах Тихоновки, Васюковки, Соледара, Бахмута и Шумов, авиацию – для ударов у Яковлевки и Кодемы.
Штурмовые действия оккупантов в направлениях Соледара, Бахмутского, Бахмута и Кодемы успеха не имели.
Также захватчики получили отпор при попытках улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Невельское на Авдеевском направлении. В течение дня на этом направлении противник совершал обстрелы в районах Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлового, Галицыновки, Невельского, Опытного и Марьинки. Авиаудары нанес неподалеку от Первомайского, Красногоровки и Марьинки.
На Новопавловском направлении россияне стреляли из артиллерии вблизи Золотой Нивы, Пречистовки, Павловки и Владимировки. Из авиации – в районах Владимировки и Новомихайловки.
На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Новоселка, Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Полтавка, Орехов и Малая Токмачка. Авиацию привлек возле Ольговского и Гуляйполя.
Также оккупанты продолжили обстрелы ряда населенных пунктов на Южнобужском направлении. А ударами авиации пытались разрушить важные объекты инфраструктуры в районах Александровки, Лозового и Ольгиного.
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