Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Россияне пытаются создать условия для наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, чтобы улучшить тактическое положение. Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, чтобы предотвратить переброску резервов на другие направления.

Штурмовыми действиями по трем направлениям враг пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье. Россияне имеют частный успех и закрепляются на окраине населенного пункта.

Оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Пилипчатино – Покровское и Доломитное – Травневе, успеха не имели и отошли. На Славянском направлении враг пытался вести штурмовые действия возле Бражковки, успеха тоже не имел, отошел.

С целью улучшения тактического положения противник вел штурмовые действия на направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка. Защитники Украины остановили россиян. Оккупанты вели воздушную разведку позиций украинских войск. Россияне также вели штурм в направлении Егоровка – Павловка. Украинские воины отразили штурм и захватчики отошли.

В Бахмуте на Донетчине ночью 30 июля РФ обстреляла ремонтную базу. Из-под завалов достали погибшего, под развалинами могут быть еще 2 человека.

Войска РФ ударили по городам и селам Донетчины авиацией и ракетами Р-500 "Искандер-К", артиллерией и "градами", в результате чего разрушены и повреждены 52 гражданских объекта.

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