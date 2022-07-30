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Россияне получили частичный успех в направлении Бахмута, - Генштаб ВСУ

30 июля, 2022 суббота
20:33
война с Россией На фото Вооруженные силы Украины

Россияне штурмовали село Семигорье в Донецкой области. Армии РФ удалось закрепиться в окрестностях. ВСУ отразили штурм захватчиков на нескольких направлениях

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Россияне пытаются создать условия для наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, чтобы улучшить тактическое положение. Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, чтобы предотвратить переброску резервов на другие направления.

Штурмовыми действиями по трем направлениям враг пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье. Россияне имеют частный успех и закрепляются на окраине населенного пункта.

Оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Пилипчатино – Покровское и Доломитное – Травневе, успеха не имели и отошли. На Славянском направлении враг пытался вести штурмовые действия возле Бражковки, успеха тоже не имел, отошел.

С целью улучшения тактического положения противник вел штурмовые действия на направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка. Защитники Украины остановили россиян. Оккупанты вели воздушную разведку позиций украинских войск. Россияне также вели штурм в направлении Егоровка – Павловка. Украинские воины отразили штурм и захватчики отошли.

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